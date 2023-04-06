Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda (KOMEK) engelliler için açılan kurslar ilgi görüyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları tarafından işitme engellilere yönelik ilk kez açılan “Sosyal Yaşamda İletişim” kursu, kursiyerlerin özgüven kazanmalarına ve kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. İşitme engelliler ve görme engelliler için açılan “El Sanatları” kursları da ilgi görüyor.

Sürekli kendisini yenileyen ve günün koşullarına yönelik eğitimleri hayata geçiren KOMEK, bahar döneminde engellilere yönelik açtığı birbirinden önemli kurslarla kendisini geliştirmek ve sosyal hayata katılmak isteyen engelli bireylere hizmet vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda işitme engellilerin günlük hayatlarında ve özel hayatlarında iletişimini gözlemleme ve kurallar dahilinde etkili iletişim kurabilmeleri adına ilk kez açılan “Sosyal Yaşamda İletişim” kursu da ilgi görüyor. Aile Danışmanının anlatımı ve işaret dili çevirisi ile destek verilen eğitimde işitme engelli kursiyerler eğitimler sonunda özgüven kazanarak kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor.

İŞİTME VE GÖRME ENGELLİLER İÇİN “EL SANATLARI” KURSU

Yine işitme engelliler ve görme engelliler için açılan “El Sanatları” kursu da KOMEK’in ilgi gören kursları arasında yer alıyor. İşitme engelliler için açılan el sanatları kursunda örgü ve basit dikiş branşları ile eğitim verilirken; görme engelliler açılan kursta ise örgü, özel gün ve nikah şekeri hazırlama branşlarında eğitim veriliyor.