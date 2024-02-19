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Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ve Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri’nde (ASEM) yeni dönem heyecanı başladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eğitimde fırsat eşitliği ve meslek edinme konularına büyük önem verdiklerini vurgulayarak, Büyükşehir Belediyesi olarak KOMEK ve ASEM’ler aracılığıyla her kesime hitap eden geniş bir yelpazede eğitim imkanı sunduklarını söyledi.

2024 Bahar Dönemi’nde Konya merkezde ve ilçelerde 83 kurs merkezinde 93 bin 379 kursiyerin KOMEK’e kayıt yaptırdığını kaydeden Başkan Altay, “Hemşehrilerimizin hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimle, herkesin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim almalarını sağlıyoruz. Amacımız, kursiyerlerin kendilerini geliştirmelerine ve iş hayatına daha donanımlı bir şekilde katılmalarına destek olmak. KOMEK ve ASEM’lerimize teveccüh gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyor, tüm kursiyerlerimize ve eğitmenlerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

KOMEK HER DÖNEM KENDİNİ YENİLİYOR

Bugüne kadar vermiş olduğu 725 branşa ek olarak her dönem kendini yenileyen KOMEK, yeni dönemde de hizmet içi eğitim programlarıyla ve yerel istişare görüşmeleriyle branş sayısını artırarak daha fazla eğitim alanına yer açıyor. KOMEK, meslek ve teknoloji eğitimlerinin yanı sıra verdiği sanat eğitimleriyle de vatandaşların kişisel gelişimlerini de desteklemeye devam ediyor. Yüz yüze eğitimin yanında havuz, spor, reformer pilatese kayıt olan 84 bin 606 kursiyerin eğitimi 14 Haziran’a kadar devam edecek.

UZAKTAN EĞİTİME YOĞUN İLGİ

Öte yandan uzaktan eğitim için bu dönem 8 bin 770 kursiyer kayıt olurken pandemi döneminde hayata geçirilen ve 4 yıldır sayısız kursiyerin faydalandığı KOMEK Uzaktan Eğitim Merkezi’nde de (KUZEM) 2024 Bahar döneminde 94 farklı branşta eğitimler devam edecek.

2024 Bahar Döneminde KUZEM’de; 3D Studio Max, Flutter ile Mobil Programlama, Autocad, C++ Programlama, Dış Ticaret, E-Ticaret, Diksiyon, Bilgisayar Destekli Ön Muhasebe, Empati ve İletişim, Kişisel İmaj ve Profesyonel Duruş ve daha birçok branşta eğitimler verilecek. Bunların yanında İngilizce, İspanyolca, Arapça, Fransızca, Çince ve Japonca gibi yabancı dillerde de eğitimler gerçekleşiyor.

KOMEK SINIRLARI AŞIYOR

KOMEK sadece Konya ve Türkiye ile sınırlı kalmayarak; Almanya, Fransa, Çin, Amerika, Azerbaycan, Norveç, Mısır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi ülkelerden de uzaktan kayıtlar alarak farklı coğrafyalardan insanlara da hizmet sunmaya devam ediyor. Yurt dışında da ilgi gören KOMEK, pandeminin başladığı ilk günden bu yana toplam 26 bin 566 kursiyere eğitim imkânı sağladı.