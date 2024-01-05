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Türk vatandaşları, Yunanistan’da Çin’den sonra en fazla 'Golden Visa' alan ülke oldu.İSTANBUL (İGFA) - Gayrimenkulde büyük fırsatlar sunan Yunanistan, Türk vatandaşlarının da yakın takibine girdi. Aileleriyle birlikte vatandaşlık programından yararlanmak isteyen çok sayıda Türk, komşu ülke Yunanistan’a yoğun ilgi gösteriyor.

Avrupa Birliği ülkeleri ile yaşanan vize sorununda çözüm için görüşmeler hızlansa da vize sorunu yaşamak istemeyen Türk vatandaşları ve yatırımcılar, ‘Golden Visa’ programına başvuruyor.

Türklerin son dönemde taleplerinin arttığı Yunanistan’ın Pire ve bazı bölgelerinde 250 bin euro, önde gelen şehirlerinden Atina’da 500 bin euroluk gayrimenkul yatırımıyla alınan ‘‘Golden Visa’ programının yılsonu rakamları açıklandı.

Bu programdan faydalanan Türk vatandaşları ise Çin’in ardından ikinci sıraya yerleşti.

Böylelikle Yunanistan’a 2023 yılında 7 bin 752 ‘Golden Visa’başvurusu yapılırken, bu başvurular yoluyla gerçekleşen yatırım değeri ise 2,3 milyar Euro’yu aştı.Diğer ülke vatandaşlarına ve yatırımcılara konut satın almaları durumunda ikamet izni veren Yunanistan, sunduğu avantajlarla son dönemde yatırımcıları cezbediyor.

Programdan faydalanan yatırımcılar, gayrimenkul yatırımlarından euro bazlı kira elde edebiliyor; hatta AB ülkelerinde ticaret ve çalışma hakkına da sahip oluyor.

Son yıllarda Schengen, ABD ve İngiltere’den vize almakta büyük sıkıntı yaşayan birçok yatırımcının bu program sayesinde dünyaya açılma şansı yakaladığını anlatan sektör temsilcilerinden Teuta Narazan, Türk yatırımcılar tercihini daha çok Yunanistan’dan yana kullanıldığını söyledi. Narazan, sundukları alternatiflerle komşu Yunanistan’da vatandaşların hem bütçelerine uygun yatırım yapabildiğini, hem de ‘Golden Visa’ programının sağladığı avantajlardan faydalanabildiğini kaydetti.

Türkiye’den programa yoğun bir ilgi olduğunu kaydeden Narazan, "Hatta bu programdan faydalanan Türk vatandaşları, Çin’den sonra ikinci sıraya yerleşti. Yunanistan’a 2023 yılında 7 bin 752 ‘‘Golden Visa’ başvurusu yapılırken, bu başvurular yoluyla gerçekleşen yatırımın toplam değeri ise 2,3 milyar Euro’yu aştı. Programdan faydalanan yatırımcılar, gayrimenkul yatırımlarından euro bazlı kira elde edebiliyor ve hatta AB ülkelerinde ticaret ve çalışma hakkı kazanıyor. Tüm bu avantajlar Yunanistan’da gayrimenkul yatırımını cazip kılıyor” diye konuştu.