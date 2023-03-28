Süleymaniye Mahallesi’nde 2 grup park yeri nedeniyle kavgaya tutuştu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 3 kişi yaralanırken yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta aracını park eden bir adam ile komşusu arasında tartışma çıktı. Tartışma nedeninin park yeri olduğu öğrenilirken taraflar arasında sinirler gerildi. İki taraf da kalabalıklaşırken tartışma bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü. Sokak bir anda savaş alanına dönerken kavgada 2 kişi bıçaklandı, 1 kişi ise sopa ve yumruk darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edilirken sokağa olay yeri inceleme ekipleri gelerek çalışma yaptı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olay sonrası iki kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşanan kavga anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.