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Olaya ilgili inceleme başlatıldı.

Olay yerine gelen ekipler tarafından, Kuru’nun evinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kuru’nun cenazesi polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olay, Kastamonu’nun Daday ilçesi ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçedeki evine yalnız yaşayan 56 yaşındaki Sinan Kuru’dan haber alamayan komşuları durumdan şüphelenerek evine gitti. Kapıyı çalan komşuları içeriden ses gelmemesinden şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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