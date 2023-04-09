Yerli taş kömürü ve linyit üretimi 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 11 arttı.ANKARA (İGFA) -Türkiye Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER), 2022 yılında kömür üretimindeki artışa dikkat çekti. TÜİK verilerine göre linyit ve taş kömürü üretimimiz 2022 yılında 82 milyon 336 bin ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yıla kıyasla yüzde 11 oranında arttı.

Türkiye Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) Başkanı Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan, “Ülkemizde 2022 yılında 1 milyon 400 bin ton satılabilir taş kömürü üretimi gerçekleştirdik. Bir önceki yıl ile kıyasladığımızda taş kömürü üretimimizin yaklaşık yüzde 14 oranında arttığını görüyoruz. Satılabilir linyit üretimimiz de bir önceki yıla kıyasla yüzde 11 arttı ve 80 milyon 929 bin ton olarak gerçekleşti. Kömür üretiminde artışın 2023 yılında da devam edeceğini öngörüyoruz. Türkiye’nin enerji karmasının en öncelikli kaynağı olan kömürün enerji politikalarındaki yerini ve geleceğini 24-25 Nisan 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştireceğimiz 4. Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi’nde (IV. Clean Coal Technologies Summit - CCTS) uzman isimlerle tartışacağız” diye konuştu.

Dr. Erdoğan, Zirve’nin, KÖMÜRDER tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleriyle Dünya Kömür Derneği’nin (World Coal Association - WCA) uluslararası partnerliğinde gerçekleştirileceğini belirtti.

KÖMÜRDER Başkanı, Zirve’de Avrupa’daki enerji kriziyle enerji politikalarındaki yeri hızla değişen kömüre dair gelecek senaryolarının, temiz teknolojilerle üretiminin ve kömür madenciliğinde iş sağlığı ve güvenliğinin önemli gündem maddelerini oluşturacağını açıkladı.