Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Ahilik Haftası dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, birliğe bağlı oda başkanlarıyla birlikte Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Uzbaş’ı ziyaret etti.

Birliğe bağlı oda başkanlarıyla birlikte Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ile görüşen KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Konya’nın esnafın ve sanatkarın teşkilatlandığı kıymetli bir şehir olduğunu belirterek, “Edep ve adapla esnaf ve sanatkarımız elinden gelen tüm gayret ve çabayı sarf ediyor. Son dönemlerde yaşadığımız olumsuzluklarda yine esnaf ve sanatkarımız vatanının, devletinin, milletinin yanında olmuştur. Bundan sonra da olmaya devam edecektir” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ise, Konya genelinde ahilik kültürünün hala yaşanmaya devam ettiğine dikkati çekerek, Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman esnaflara destek olduğunu, Konya’da el birliğiyle, omuz omuza ahilik ahilik kültürünü yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.

