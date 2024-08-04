Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği yaz konserleri İncilipınar Parkı ile devam ederken, Denizli’nin akşamlarını şenlendiren programların ilçelerde de halkla buluşacağı duyuruldu. “Ah yalan dünya” adlı şarkının ardından sahneye davet edilen ve esprisi ile herkesi güldüren Başkan Çavuşoğlu, “Vallahi biz bir söz verdik, yalandan yüzünüze gülmeyeceğiz” diyerek önceki dönem belediye başkanına gönderme yaptı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin 14 Eylül’e dek kentin yoğun olarak ziyaret edilen bölgelerinde düzenlediği yaz konserleri İncilipınar Parkı ile devam etti. Büyükşehir Belediyesi Konservatuar sanatçısı Işıl Koç’un sahne aldığı konsere, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği programda söylediği birbirinden güzel şarkı ve türkülerle geceye renk katan sanatçı Koç, büyük beğeni topladı. Neşet Ertaş’ın “Ah yalan dünya” adlı eserinin seslendirilmesinin ardından sahneye davet edilen Başkan Çavuşoğlu, esprisi ile herkesi güldürdü. Şarkının, “Ah yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada” sözlerini hatırlatan Başkan Çavuşoğlu, “Vallahi biz bir söz verdik, yalanda yüzünüze gülmeyeceğiz. Yani biz sizin yüzünüzü öyle bir göreceğiz ki, siz mutlu olduğunuz için yüzünüze gülerek bakabileceğiz. Bu konuda size bugün de yarın da hep bu sözü veriyoruz” dedi.

“Yeter ki Denizli’nin yüzü gülsün”

Başkan Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Yeter ki Denizli’nin yüzü gülsün. Yeter ki bu memleketin sağcısı ile, solcusu ile, Kürdüyle, Türküyle, Alevisi ile, Sünnisi ile yüzü gülen insanların olduğu bir Denizli olsun, bir Türkiye olsun. Tabi bu güzel ülkeyi, bu güzel coğrafyayı bizlere emanet eden, kendileri için değil gelecek nesiller için canlarını vermekten bir an bile çekinmeyen başta ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarının huzurunda bir kez daha saygıyla, sevgiyle eğiliyorum. Çünkü onlar, ‘biz’ değil, ‘ben’ demiş olsalardı, bugün bu güzel coğrafyada birlikte olmamız mümkün olmazdı. Kim bilir hangi düşman postalı altında eriyen, başkalarının zulmü altında yaşayan, kendini ifade etmekten ve kendi dilini konuşmaktan başkalarının iznine ve rızasına bakan bir toplum olurduk. Onun için onların kurmuş olduğu bu Cumhuriyeti ve bu birlikteliği sonsuza kadar yaşatma görevimiz ve sorumluluğumuz var.”

İlk ilçe konseri Buldan’da

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 14 Eylül’e dek sürdüreceği yaz konserlerinin ilçelerde de halkla buluşacağı kaydedildi. Yaz konserleri kapsamında ilçe konserlerinin ilkini konservatuar sanatçısı Ahmet Nuri Çağdaş 5 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00’de Buldan ilçesinde verecek. 6 Ağustos Salı günü ise konservatuar sanatçısı İsmail Barkan saat 21.00’de Acıpayam ilçesinde sahne alacak.