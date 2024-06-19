Haziran ayının ilk haftasında Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda verdiği konserle stadı tek başına dolduran Yıldız Tilbe’ye sahne teklifleri yağıyor.İSTANBUL (İGFA) - Yıldız Tilbe Türkiye’nin farklı yerlerinde verdiği kapalı gişe konserlere devam ediyor.

Geleneksel medyada ve sosyal medyada sayısız habere ve paylaşıma konu olan Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'ndaki konserde Yıldız Tilbe adeta tarih yazmıştı. Bu dev organizasyonun ardından Yıldız Tilbe ‘konserde en çok izlenmek istenen sanatçı’ anketlerinin bir numarasına tırmandı.

Organizatörler harekete geçti ve Yıldız Tilbe’ye konser teklifleri yağmaya başladı.

Tüm yazı Ege’de vereceği Açıkhava Konserleri ile geçirecek olan Yıldız Tilbe’nin takviminde boş tarih bulmak imkânsız.

Rakiplerine açık ara fark atan Yıldız Tilbe’nin bazı şehirlerde satışa çıkan biletlerinin tükenmesi üzerine organizasyon şirketleri 2’nci ve 3’üncü konserlerin biletlerini satışa açtı.

‘Ben Bir Şarkıyım’ adını verdiği yeni albümü ve aynı adı taşıyan şarkısı ile 12 gündür YouTube Trendler listesinden inmeyen Yıldız Tilbe ara vermiyor. Tilbe temmuz ayında yeni şarkısını dinleyicisi ile buluşturmaya hazırlanıyor