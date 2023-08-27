Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Piyano Bölümü ve Kursu öğrencileri yıl boyu aldıkları eğitimi sınıf konseri ile taçlandırdı. Muhteşem bir konser veren öğrenciler kendilerini izleyen ailelerine gurur yaşattı.ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın kültür ve sanat yaşamına katkı sunan Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, geleceğin müzisyenlerini yetiştirmeye devam ediyor. Konservatuvarın Piyano Bölümü ve Kursu öğrencileri bir yıl boyunca aldıkları eğitimin sonunda sınıf konserleri ile performanslarını sergiledi. Konservatuvarın Piyano Eğitmeni Rufina Bahadır’ın öğrencileri sınıf konseri verdi. Ünlü bestecilerin eserlerini seslendiren öğrenciler, muhteşem bir performansa imza attı.

GURUR YAŞATTILAR

İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Piyano Bölümü ve Kursu öğrencilerinin konserini aileleri de gururla izledi. Birbirinden değerli eserleri seslendiren öğrencilere konser sonunda sertifika verildi. Eğitmen Rufina Bahadır, öğrencileri ile gurur duyduğunu belirterek, “Bir eğitim dönemi boyunca emek veren öğrencilerim bugün öğrendiklerini sergiledi. Bu özel etkinlikte sahne deneyimi yaşama fırsatı buldular. Sanatla yetişen çocuklarımızın geleceğe daha umutla bakacağına inanıyorum. Çabaları ve yetenekleri için bütün öğrencilerimi kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.