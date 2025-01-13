Kontek Enerji, 30 yıllık sektör deneyimi ve inovasyon odaklı yaklaşımıyla global pazardaki gücünü artırmaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Enerji sektöründe sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlerle fark yaratan Kontek Enerji, 30 yıllık deneyimiyle globalleşme yolunda kararlı adımlar atıyor. Şirket, yeni yatırımı Maxxen Enerji Depolama sistemleri fabrikası ile enerji depolama teknolojilerinde yeni bir standart oluşturmayı ve sektöre katma değer sağlamayı hedefliyor.

30. yılıgeride bırakmanın gururunu yaşadıklarını dile getirenKontek Grup CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir,“Kontek Enerji olarak, tam 30 yıldır sektöre yenilikçi çözümler sunarak, enerji verimliliği, otomasyon, solar EPC /yatırımcılık ve işletme bakımı gibi alanlarda öncü olmayı başardık. 2024 yılı, globalleşme hedeflerimize yönelik stratejik adımlar attığımız, kurumsal yapımızı güçlendirdiğimiz ve sürdürülebilirlik odaklı projelerle büyümemizi hızlandırdığımız bir dönem oldu. Mayıs ayındafaaliyete geçecek Maxxen Enerji Depolama Sistemleri üretim fabrikamızla, enerji depolama alanında öncü konumumuzu korurken, Ar-Ge yatırımlarımızla da sektöre değer katmayı hedefliyoruz” dedi.

“HEDEFİMİZ 5 YILDA 1 MİLYAR DOLAR CİROYA ULAŞMAK”

Tolga MuratÖzdemir, 2025 Mayıs ayında Maxxen Enerji Depolama Sistemleri fabrikasında deneme üretimlerine başlayacaklarını ve hedeflerinin ürettikleri ürünlerin %70’ini ihraç etmek olduğunu vurguladı. HedeflerininMaxxen için 5 yılda 1 milyar dolar ciro ve 10.000 MWh plus üretim kapasitesine ulaşmak olduğunu belirten Özdemir, “Ana pazarımız Avrupa depolama sektörü olacak, ancak yakın coğrafyalar ve Latin Amerika ülkelerinde de faaliyet göstereceğiz” ifadelerini kullandı.