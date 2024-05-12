TÜRASAŞ tarafından üretilen 27 adet Konteyner Vagonu TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü tarafından üretilen 27 adet konteyner vagonları TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) tarafından Eskişehir'de yerli ve milli imkanlar ile üretilen ve ağırlıklı olarak konteyner taşımacılığında kullanılacak vagonların 2 adet 40 ayak konteyner yükleme ve toplam 108 tona kadar yük taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

BİR YILDA 200 ADET VAGON ÜRETİLECEK

Söz konusu vagonların uluslararası kullanıma olanak sağlayan TSI (Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnameleri) standartlarına uygun şekilde imal edilerek tescili yapıldığının altı çizilen açıklamada, bu vagonlardan yıl içerisinde toplam 200 adet üretilmesinin planlandığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2025 yılında 200, 2026 yılı içerişinde de 480 adet üretileceği Sgggrs(yük taşıma vagonu) olarak rumuzlandırılan vagonlar demiryolu taşımacılığında yurt içi ve yurtdışında oldukça talep gördüğü kaydedildi. Tasarımından üretimine tamamen yerli ve milli olarak üretilen vagonların kombine yük taşımacılığında yüksek yük taşıma kapasitesi ve aktarma kolaylığı nedeniyle tercih edildiğine dikkati çekilen açıklamada, "Kısa tasarımı sayesinde bir tren dizisine daha fazla sayıda vagon bağlanabilmekte, böylelikle daha verimli tren işletmeciliği yapılabilmektedir. Yeni nesil konteyner vagonları daha fazla yük taşıma kapasitesi sayesinde ekonomik ve çevre dostu yanıyla ön plana çıkacak." dedi.

Türkiye'nin yerli ve milli vagon üretiminin lojistik açıdan önemli bir atılım olduğunun altını çizen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulusal ve uluslararası yük taşımacılığında vagon üretimi yapan bir ülke olarak çevre dostu ve ekonomik vagonlarımız ile lojistik sektörüne yeni bir soluk getirdiklerini, yerli ve milli vagonların Türkiye'nin yükünü taşıyacağını söyledi.