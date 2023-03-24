Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kardeş şehir olan deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta 1585 depremzede vatandaşın barındığı ilk konteyner kentte, depremzede vatandaşlara ilk sahurluk menüleri dağıttı.Mehmet UZEL(KAYSERİ İGFA)

Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta ilk konteyner kenti hayata geçiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla ramazan ayında da konteyner kentte depremzedelerin yanında yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Karacasu Mahallesi’nde bulunan 347 konteynerde 1585 depremzede vatandaşın barındığı ilk konteyner kentte sahurluk menüler dağıttı. Oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen depremzede vatandaşlar için tüm imkânları seferber eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının ilk gün heyecanında sahur menüsünde sıcak çorba, sıcak çay, helva, zeytin, peynir, bal, reçel gibi gıdalar yer aldı. Saat 3.00’te başlayan ve saat 4.00’e kadar devam eden sahurluk dağıtımında, depremzede vatandaşlardan isteyenler bölgede bulunan masalarda, isteyenler de konteynerlerinde sahurlarını yaparak, Ramazan-ı Şerif’e ‘merhaba’ dediler.

Depremzede vatandaşlar, deprem bölgesinde çalışmaları titizlikle takip eden Başkan Büyükkılıç ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. Konteyner kentte, ilk sahurda Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Ümraniye Belediyesi iş birliğinde sahur menüsü dağıtımı gerçekleştirdi. Büyükşehir’in deprem bölgesinde sahur ve iftarda yemek dağıtımı ramazan ayı boyunca sürecek.