İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı ziyaret etti. Konteynerlerin Ramazan Bayramı'na kadar hazır olacağını söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Bunların hepsi geride kalacak” dedi.İZMİR (İGFA) - Deprem bölgesinde ziyaretlerini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Adıyaman, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin ardından Hatay'da temaslarını sürdürüyor. Başkan Tunç Soyer, Afet Koordinasyon Merkezi’nde Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bir araya geldi.

“Desteğinizle ayaktayız” Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Yıldız Üniversitesi'nden 112 kişilik ekiple 15 ana başlıkta Hatay'ı ayağa kaldırmak için proje hazırladıklarını anlattı. Uluslararası finans kuruluşlarıyla da bağlantı halinde olduklarını söyleyen Savaş, “Sizlerin de desteğiyle biz ayaktayız” dedi. Konteynerleri bayrama kadar tamamlayacaklarını söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Bunların hepsi geride kalacak, bizim vicdanımızla enerjimizle ne yaptıysak onlar kalacak” dedi.

Soyer, İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret Başkan Tunç Soyer, Hatay'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Afet Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Dairesi Başkanı Remzi Albayrak, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.