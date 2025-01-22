Kısa adı KONTİMDER olan Konya Tesisat İnşaat malzemecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Gökmen, yeşil etiketle teslim edilen asansörlerin düzenli yapılmayan bakımlardan dolayı can güvenliğini tehlikeye attığını söyledi.KONYA (İGFA) - Uygun fiyat ve düşük bakım maliyeti talep edilmesinin temel sorunu oluşturduğunu vurgulayan KONTİMDER Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Gökmen, güvenlik konusunda ödün verilmemesi gerektiğini söyledi.

Bakım ve montaj konusunda hassas davranılması gerektiğini kaydeden Mehmet Ali Gökmen, asansörlerin yeşil etiket olarak güvenli ve eksiksiz olarak teslim edildiğine dikkati çekerek, fakat asansörün her ay düzenli bir şekilde bakımının yaptırılması gerektiğini belirtti.

"Bakımlarda ve montaj konusunda sorunlarımız hep uygun fiyat, düşük hizmet ve düşük kalite olarak karşımıza çıkıyor" diyen Gökmen, "Uygun fiyatlı bakımlardaki sorunlar can güvenliğini tehdit ediyor. Bakımlarda değiştirilmemesi gereken ve iptal edilmemesi gereken güvenlik önlemleri ne yazıkki büyük bir sorun. İlk yıllarında yeşil etiket alan güvenli bir şekilde çalışan asansör nasıl ikinci yıl periyodik bakımlarında kırmızı etiket alabiliyor. Burada aklımıza gelmesi gereken eğer asansör çalışmıyorsa o çalışan önlemlerin iptal edilmesi değil, tamir edilip tekrar aktif edilmesi gerekir. Bölgemizde ne yazıkki az da olsa bu şekilde asansörler görebiliyoruz. Geçmişi olan ve güvenilir köklü firmalarla çalışmasını tavsiye ediyoruz. Malzeme kalitesi, ustalık, düzenli bakım can güvenliğimizi sağlayan en önemli unsurlardır.” diye konuştu.

Günümüzde güvenli ve konforlu bir hayat için site hayatına geçildikten sonra artık asansörlerin lüks değil ihtiyaç haline geldiği ifade eden Mehmet Ali Gökmen, teknolojik gelişmelerle güvenilir, hızlı ve konforlu asansörler üretildiğini söyledi.

Konya’nın asansör konusunda büyük atılım yaptığını belirten Gökmen, “Asansör malzemesi, montaj ve bakım konusunda rekabeti üst safhaya taşıyan çok sayıda asansör firmaları açıldı. Hal böyleyken işi hakkıyla yapan firmaların yanında fiyat odaklı çalışıp daha düşük kaliteyle çalışan asansör firmaları ortaya çıkmış oldu. Asansörlerin güvenli, konforlu, hızlı olarak üretilmesi yanında doğru montaj, ehil ustalık konusunun ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. İlgili kurumların bu konudaki hassasiyeti ve asansör denetimleri daha güvenli uygulamalar için zemin hazırlıyor" diye konuştu.