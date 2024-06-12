Düzce'nin Akçakoca ilçesi'nde patpat diye tabir edilen bir çapa makinesi kaza yaptı. Sefer DEMİR / Haberozel.com.tr

DÜZCE (İGFA) - Olay  Akçakoca Kocaali- Karasu çevre yolunun mobilyacılar sitesi mevkisinde meydana geldi.

Çevre yolunda kontrolünü kaybeden patpat sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Çivi deresine devrildi. 

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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevkedildi.

Patpat sürücüsü kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, dereye devrilen patpat vinç ile çıkartıldı. 

Kaynak: igf