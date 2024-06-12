Düzce'nin Akçakoca ilçesi'nde patpat diye tabir edilen bir çapa makinesi kaza yaptı. Sefer DEMİR / Haberozel.com.tr
DÜZCE (İGFA) - Olay Akçakoca Kocaali- Karasu çevre yolunun mobilyacılar sitesi mevkisinde meydana geldi.
Çevre yolunda kontrolünü kaybeden patpat sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Çivi deresine devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevkedildi.
Patpat sürücüsü kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, dereye devrilen patpat vinç ile çıkartıldı.
Kaynak: igf