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Kazada yaralanan olmazken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi vatandaşlarında yardımı ile sürücü araçtan çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre seyir halinde bulunan H.Ç. idaresindeki tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip Yol kenarında bulunan şarampole devrildi.

DÜZCE (İGFA) - Kaza Düzce’nin Akçakoca İlçe'sin de Değirmenağzı mevkisinde meydana geldi.

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