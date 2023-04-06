Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan bir kamyonet yol kenarına devrildi, bir kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi Karaadilli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.S., idaresindeki 03 N 0046 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarına devrilerek durabildi. Kazanın ardında çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye 112 Acil servis ambulansı sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kamyonet içerisinde yaralanan sürücü E.S.’yi ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.