Türkiye genelinde konut fiyatları Ocak ayında yıllık yüzde 153 oranında arttı.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası, Konut Fiyat Endeksi (KFE) Ocak ayı verilerini açıkladı.

Buna göre 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,9 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 153, reel olarak ise yüzde 59 oranında arttı.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 6,0, 6,0 ve 5,8 oranlarında artış

gözlendiği kaydedildi.

EN ÇOK ARTIŞ İSTANBUL'DA

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 154,4, 156,8 ve 149,9 oranlarında artış gösterirken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde

153,1 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 59,1 oranında artış gösterdiği vurgulandı.

KFE Endeksi verilerinde, 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,9 oranında artarak 708,3 seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.