Merkez Bankası'nın açıkladığı 2024 yılı Ocak ayında Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 68,0, reel olarak ise yüzde 1,4 oranında arttı.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası, Ocak 2024 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, ocakta bir önceki aya göre yüzde 2,3 artarak bin 190 seviyesinde gerçekleşti.

Endeks, Ocak ayında yıllık bazda yüzde 68 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 1,4 oldu.

Buna göre üç büyük il için endeks değişiminde bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,3, 2,4 ve 2,8 artış görüldü.