2023 yılı Temmuz ayında Konut Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 94,7, reel olarak ise yüzde 31,2 oranında arttı.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası, Temmuz ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi'ni yayımladı.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 6,8, 8,1 ve 5,5 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 82,7, 105,2 ve 97,1 oranlarında artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 94,7 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 31,2 oranında artış gösterdi.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında artarak 988,5 seviyesinde gerçekleşti.

Temmuz ayı verilerine göre Konut Fiyat Endeksi ile metrekare birim fiyatları tabloya şöyle yansıdı.