Merkez Bankası, Haziran ayına ilişkin 'Konut Fiyat Endeksi' verilerini açıkladı.ANKARA (İGFA) -Merkez Bankası'nın Konut Fiyat Endeksi verilerine göre, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,8 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 95,9, reel olarak ise yüzde 38 oranında arttı.

Haziran'da fiyat artışlarının 95,6 olarak gerçekleşmesiyle birlikte Şubat 2022'den bu yana ilk kez çift haneli artış görüldü.

Yüksek enflasyon nedeniyle konut fiyatlarında yıllık artış geçen yıl eylülde yüzde 189 ile rekor kırmıştı.

Konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği bölgeler yıllık yüzde 134,7 artışla Zonguldak, Karabük, Bartın, yıllık yüzde 127,5 artışla Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır ve yüzde 117,7 artışla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ oldu.

ORTALAMA KONUT FİYATI 2,5 MİLYONA YAKLAŞTI

Türkiye genelinde ortalama bir konutun metrekare fiyatı 24 bin 598 TL oldu. Böylece 100 metrekarelik bir konutun fiyatı ortalama 2 milyon 459 bin 800 TL olarak gerçekleşti.

Konut fiyatları son bir yılda İstanbul'da yüzde 85,5, İzmir'de yüzde 100, Ankara'da yüzde 106 artış gösterdi. 100 metrekare bir konutun fiyatı ortalama fiyatı Ankara'da 1 milyon 827 bin 500 TL, İzmir'de 2 milyon 870 bin 500 TL, İstanbul'da 3 milyon 722 bin TL oldu.