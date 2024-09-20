son dönemde konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş, ev sahibi olmayı veya konut yatırımını planlayan vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Türkiye'nin önde gelen bankalarından Ziraat Bankası, konut kredisi faizlerini önemli ölçüde indirdi.BURSA (İGFA) - Yeni faiz oranlarıyla birlikte, 60 ay vadeli konut kredisi faiz oranı %2.89, 120 ay vadeli kredilerde ise %2.79 olarak belirlenmiş durumda. Örneğin, 1 milyon lira kredi çeken bir kişi, 60 ay vadede aylık 35.285 TL, 120 ay vadede ise 29.000 TL ödeme yapacak.

Ziraat Bankası'nın sunduğu bu yeni faiz oranları, konut almayı düşünenler için cazip bir alternatif sunuyor. Özellikle kira ödemek yerine konut kredisi ödemek, birçok kişi için daha makul bir seçenek haline gelmiş durumda. Yükselen kiralar ve enflasyon ortamı, konut kredisi kullanarak ev sahibi olmayı daha çekici kılıyor.

KONUT FİYATLARI DÜŞÜŞTE

Konut fiyatlarındaki düşüş, yüksek mevduat faizleri nedeniyle ertelenen taleplerin yeniden devreye girmesiyle başladı. Merkez Bankasının faizleri düşürmesi ile birlikte, konut piyasasında hareketlilik bekleniyor. 2024 yılı itibarıyla konut satışları yıllık %9.9 artarak 134.155 adede ulaştı ve bu, yılın en yüksek aylık satış rakamı oldu.

İstanbul'da 1.5-2 milyon liraya konutlar bulunabiliyor ve kiralar en düşük 10 bin TL’den başlıyor. Yatırım amaçlı konut alımları, uzun vadede kira artışlarıyla birlikte evin değerini artırma potansiyeline sahip. Nakit alımlarda evin kendini kurtarma süresi 10 yılın altına gerileyebilir.

ZİRAAT BANKASI'NIN KAMPANYA ŞARTLARI NEDİR?

Konut kredisinden faydalanmak isteyenlerin Bankkart, KMH ve Talimat ürünlerine sahip olmaları veya BES, AZG, Konut Sigortası, KASKO, Eşya Sigortası ve DASK ürünlerinden en az dört tanesine sahip olmaları gerekiyor. İkinci ev alacaklar için ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun %22.5 oranındaki kuralı geçerli olacak; yani alınacak evin değerinin sadece %22.5’i kadar kredi kullanılabilecek.

DİĞER BANKALARDA DURUM NE?

Diğer bankalarda ise konut kredisi faiz oranları %3’ten başlayıp %6.99’a kadar çıkabiliyor. Faiz oranlarının yüksek olduğu dönemlerde konut kredileri %0.89-0.99 arasında sabit kalmıştı.

EV ALMAYI DÜŞÜNENLER İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT OLABİLİR

Gayrimenkul uzmanları, konut kredisi faizlerindeki düşüşün alıcılar için tarihi bir fırsat sunduğunu ifade ediyor. Son dönemde yükselen kiralarla birlikte, ev sahibi olmanın avantajlarının daha da belirgin hale geldiğini kaydeden gayrimenkul uzmanları, düşük faiz oranlarıyla birlikte konut yatırımlarının uzun vadede değer kazanma potansiyeli taşıdığının altını çiziyor. Özellikle, ev almak isteyenler için uygun fiyatlarla birlikte gelen bu koşulların, yatırım yapmayı düşünenler açısından oldukça çekici bir dönem olduğunu belirten gayrimenkul uzmanları, alıcıların piyasa dinamiklerini göz önünde bulundurarak dikkatli seçimler yapmaları gerektiğini de hatırlatıyor.