Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 azalarak 113 bin 276 oldu. Satışlarda İstanbul 18 bin 435 konut satışı ve yüzde 16,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Yabancılara konut satışlarında ise Antalya ilk sırada yer alırken, en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı Konut Satış İstatistikleri'ni yayımladı.

Buna göre Türkiye genelinde Mayıs'ta 113 bin 276 konut satılırken, konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 oranında düştü. Ocak-Mayıs döneminde ise konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 azaldı; yılın ilk 5 ayında toplam konut satışı 482 bin 143 olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında İstanbul 18 bin 435 konut satışı ve yüzde 16,3 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 196 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 6 bin 158 konut satışı ve yüzde 5,4 pay ile Antalya izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 38 konut ile Hakkari, 55 konut ile Bayburt ve Tunceli oldu.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 azalış göstererek 27 bin 476 olurken, diğer satış türleri sonucunda 85 bin 800 konut el değiştirdi.

İlk el konut satış sayısı 34 bin 413 olarak gerçekleşirken, Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 azalış göstererek 78 bin 863 oldu.

YABANCILARA MAYIS AYINDA 3 BİN 167 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan yabancılara yapılan konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,9 azalarak 3 bin 167 oldu. Mayıs ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,8 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 245 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 934 konut satışı ile İstanbul ve 249 konut satışı ile Mersin izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.

Uyruklara göre en çok konut satışı yapılan 20 ülke, Mayıs 2023 tablosuna şöyle yansıdı