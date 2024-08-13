Türkiye genelinde Temmuz ayında 127 bin 88 konut satıldı. Satışlarda başta her zaman olduğu gibi iller sıralamasında 19 bin 47 satış ile İstanbul çekti. İstanbul'u, Ankara ve Antalya izledi. Satışların en az olduğu illerde ise 61 satışla Ardahan oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin Konut Satış İstatistiklerini yayımladı.

Buna göre Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,0 artarak 127 bin 88 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 47 ile İstanbul, 11 bin 364 ile Ankara ve 6 bin 659 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 61 ile Ardahan, 64 ile Hakkari ve 77 ile Bayburt oldu.

Konut satışları Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalışla 672 bin 162 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 azalış göstererek 11 bin 496 oldu. Temmuz ayındaki ipotekli satışların 2 bin 786'sı; Ocak-Temmuz dönemindeki ipotekli satışların ise 14 bin 962'si ilk el satış olarak gerçekleşti. Diğer satış türleri sonucunda 115 bin 592 konut el değiştirdi

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 40 BİN 784 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,9 artarak 40 bin 784 oldu. İkinci el konut satışlarında 86 bin 304 konut el değiştirdi.

YABANCILARA TEMMUZ'DA 2 BİN 350 KONUT SATIŞI YAPILDI

Yabancılara yapılan konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 azalarak 2 bin 350 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,8 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 878 ile Antalya, 752 ile İstanbul ve 218 ile Mersin oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42,0 azalarak 12 bin 811 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu olurken, Temmuz ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 485 ile Rusya Federasyonu, 171 ile Ukrayna ve 162 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.