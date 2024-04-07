Türkiye genelindeki konut stok durumunu inceleyen Endeksa, Türkiye konut stoklarının yüzde 50’sinin Marmara Bölgesi ve çevresinde yer aldığını belirledi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye genelindeki konut stok durumunu inceledi. Endeksa verilerine göre Mart 2024 döneminde satılık konut stok adetleri toplamı, bir önceki aya göre yüzde 3 oranında artarak 983 bin 520 adet oldu.

Mart ayı itibarıyla Türkiye genelinde ortalama satılık konut metrekare fiyatı 25 bin 111 TL olurken, bir konut satın almak için ortalama 3 milyon 264 bin 430 TL’yi gözden çıkarmak gerekiyor.

İSTANBUL, SATILIK KONUT STOK ADETLERİNDE ZİRVEDE

İstanbul’da Mart 2024 döneminde, satılık konut birim metrekare değeri 38 bin 622 TL seviyesine ulaştı. Türkiye’nin gözde şehri “satılık konut stoğu en fazla olan il” unvanını da kaptırmadı. 16 milyona yaklaşan nüfusu ile Türkiye’nin en kalabalık ili olan İstanbul’da, toplam satılık konut stok adeti 237 bin 846 adet. Bu rakamla İstanbul, Türkiye’deki satılık konut stoklarının yüzde 24’üne sahip ve bir önceki aya göre yüzde 1 oranında artan konut stoklarında en yüksek adet Esenyurt ilçesinde. 2024 Mart döneminde Esenyurt’ta satılık konut stok adeti 16 bin 763.

MARMARA VE ÇEVRESİ TÜRKİYE'NİN NİN KONUT STOKLARININ YÜZDE 50’SİNİ BARINDIRIYOR

Marmara Bölgesi Türkiye’nin nüfus yoğunluğu en yüksek bölgesi ve iş gücüne katılma oranlarının da en yüksek seviyede olduğu illeri barındırıyor. Mart 2024 döneminde Türkiye’nin satılık stok adetlerinin yüzde 50’si Marmara Bölgesi ve çevre illerinde yer aldı. İstanbul, İzmir, Balıkesir, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Manisa, Çanakkale, Yalova, Düzce, Edirne, Kütahya, Kırklareli, Bolu, Uşak ve Bilecik illerinin toplam satılık konut stok adeti 491 bin 864’ü buldu.

Satılık konut stok adedine İstanbul’u, 71 bin 925 adet satılık konut adeti olan İzmir takip etti. İstanbul’a yakınlığı ile ve istihdam kapasitesinin yüksek olması ile öne çıkan Kocaeli’nde, Mart 2024 itibariyle satılık konut adeti 26 bin 974 olurken Trakya illeri olan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da satılık konut stok adetleri toplamı 34 bin 656 adete ulaştı.