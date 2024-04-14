Türkiye'deki konut satışları geçtiğimi 8 yılın en düşük seviyesine inerken konut fiyatlarındaki daralma yıllık enflasyonun altında kaldı. Peki; önümüzdeki süreçte piyasasındaki beklentiler ne yönde olacak?ANKARA (İGFA) - Hükümetin uyguladığı sıkı para politikasının sonuçları gayrimenkul sektörünü etkilemeye başladı. Önümüzdeki süreçte satılık ve kiralık konut fiyatlarında ciddi düşüşler beklendiğini açıklayan Ankara merkezli sektör temsilcilerinden Gayrimenkul PR şirketi konut sektöründeki beklentileri analiz etti

ORANTISIZ ARTAN FİYATLAR, GERİ ÇEKİLİYOR

Türkiye’de konut fiyatlarının fahiş oranlarda artmasına neden olan faktörlerin başında hükümetin tüketicilere 1 yıl ödemesiz 0,64 faiz oranında süper avantajlı konut kredisi sunması olduğunu belirten Gayrimenkul PR; ‘özellikle ilanlar aracılığı ile fiyatların köpürtülmesi ve inşaat malzemesi üreticilerinin spekülatif olarak ürünlerine zam yapması gayrimenkulün tüm kategorilerinde fiyatları orantısız şekilde artırmıştı’ denildi

Haziran 2023 tarihinden bu yana uygulanan sıkı para politikasının konut satışlarının geçtiğimiz 10 yılın en düşük seviyelerine çektiğini belirten Gayrimenkul PR, ‘verilere göre konut balonu Eylül 2023 tarihinde patladı ancak inşaat firmaları maliyetleri gerekçe göstererek fiyatlarını düşürmediği gibi artırırken, ikinci el konutlarda seri ilan sitelerinde yanlış fiyatlı ilanlar mülk sahiplerin de fiyatlarını suni olarak yüksek tutmasına zemin oluşturdu’ açıklamasını yaptı

Konut fiyatları geçtiğimiz 4 yılın ardından ilk kez, enflasyon altında kaldığını belirten sektör temsilcileri, "Türkiye ortalamasına baktığımız zaman yıllık enflasyon %67.7 olarak açıklanırken, konut fiyatları aynı oranda artmadığı gibi ilandaki fiyatların çok daha aşağısına konutların satıldığına şahit olduk. Hükümetin günlük kiralık konutlara uyguladığı sıkı denetim ve ağır vergi yükü bu türden evlerin aylık kiralanmasına veya satışa sunulmasına neden oldu. Ankara’da bu türden 8 bine yakın konutun piyasaya çıktığı öngörüyoruz. Yatırım amaçlı konut alınmadığı gibi kiraya verilen konutların da her fiyattan satışa sunulduğu yeni bir döneme giriyoruz. Mevduat getiri oranının yüzde 50’ye ulaşması da konut alımlarını ertelediği gibi satılık konut arzını da artıracaktır. Konut fiyatlarının mevsimsel etkenleri de göz önünde alındığında önümüzdeki süreçte piyasada daralma ve doğal olarak fiyatlarda ortalama yüzde 30 düşüşler bekleniyor. Gerçek alıcı ve satıcının olacağı piyasada fiyatlar orta vadede güvenilir seviyelere oturacak" diye konuştu.

Konut piyasasındaki durgunluğun sıkı para politikası uygulandığı ve mevduat getiri oranının yüksek olduğu sürece devam edeceği öngörülüyor.