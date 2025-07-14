Türk pop müziğinin duayeni Mustafa Sandal, çocuklarının geleceği için Londra'da prestijli konut projelerine yatırım yaptı. Yatırım süreci, İsmail Gürkan'ın danışmanlığında yürütüldü ve güven, şeffaflık ilkeleriyle gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Türk pop müziğinin duayen ismi Mustafa Sandal, sanat dünyasındaki vizyoner duruşunu bu kez uluslararası bir yatırımla geleceğe taşıdı.

Ünlü sanatçı, çocuklarının eğitimi ve geleceği için yaptığı yatırımda, İngiltere'nin başkenti Londra'nın en prestijli konut projelerinden CamdenGoodsYard ve LondonDock'u tercih etti.

Mustafa Sandal, bu önemli yatırım sürecini İngiltere Investments Kurucusu İsmail Gürkan’ın danışmanlığında yürüttü.

Mustafa Sandal'ın yatırım yaptığı Londra, dünyanın en seçkin eğitim kurumlarına ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. "Complete University Guide 2026" sıralamasına göre, Birleşik Krallık'ın en iyi 20 üniversitesinin büyük bir kısmı Londra ve çevresinde konumlanıyor. Bu durum, yatırımın sadece finansal getiri potansiyelini değil, aynı zamanda ailelerin eğitim odaklı gelecek planları için ne kadar stratejik bir hamle olduğunu da ortaya koyuyor.

Yatırım sürecinin şeffaflık, güven ve doğru yönlendirme ilkeleriyle yürütüldüğünü belirten İngiltere Investments Kurucusu İsmail Gürkan, iş birliğiyle ilgili olarak şunları söyledi:

“Mustafa Sandal gibi değerli bir ismin, çocuklarının geleceği için çıktığı bu yolda bize güvenmesi bizim için büyük bir gurur. Amacımız, yatırımcılarımıza sadece bir mülk satmak değil, onların ihtiyaçlarına en uygun, güvenli ve kazançlı çözümleri sunmaktır. Londra, dünyanın dört bir yanından gelen aileler için hem bir eğitim merkezi hem de istikrarlı bir yatırım limanıdır. Mustafa Bey ile gerçekleştirdiğimiz bu süreç, doğru analiz ve şeffaf bir danışmanlıkla ne kadar başarılı sonuçlar alınabileceğinin en güzel kanıtıdır.”

Yatırım kararında profesyonel danışmanlığın önemine dikkat çeken Mustafa Sandal ise süreci şu sözlerle anlattı:

“Çocuklarım için bir ev arayışındayken en büyük önceliğim güven ve doğru yönlendirmeydi. Londra gibi büyük bir metropolde bu süreci tek başıma yönetmek istemedim. İsmail Bey, bu yolculukta bana tüm artı ve eksileriyle, son derece objektif yorumlar yaparak rehberlik etti. Kendisinin bu şeffaf ve güven veren yaklaşımı sayesinde içim rahat bir şekilde kararımı verdim. Bu sadece bir ev yatırımı değil, çocuklarımın geleceğine yapılan bir yatırımdır ve bu süreçte profesyonel destek almak en doğru karardı.”

Temmuz 2025'in ilk haftasında tamamlanan yatırım, Londra'nın hem kültürel ve sosyal merkezlere hem de önde gelen üniversitelere yakınlığıyla dikkat çeken bölgelerinde gerçekleştirildi.

İngiltere Investments Hakkında: İngiltere Investments, Birleşik Krallık'ta konut yatırımı yapmak isteyen bireysel ve kurumsal yatırımcılara uçtan uca danışmanlık hizmeti sunan bir danışmanlık şirketidir. Müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik doğru proje ve lokasyon analizi, satın alma süreç yönetimi ve yatırım sonrası destek hizmetleriyle güvenilir ve kazançlı yatırım fırsatları sunmayı hedeflemektedir.