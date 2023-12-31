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2023 yılını Konya Modeli Belediyecilik vizyonuyla yoğun çalışma temposu içinde geçirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2024'te deher alanda yükselmeye ve ülkemizin parlayan yıldızı olmaya devam edeceğini söyledi.KONYA (İGFA) - 2024 yılında da yaptıkları çalışmalarla Konya olarak Türkiye Yüzyılı’na katkı sağlamaya devam edeceklerini belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2024 yılının gelişi vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hem şehrimizi hem ülkemizi çok daha parlak ufuklara taşımak için gayretlerimizi sürdüreceğiz" diyen Başkan Altay, " Konya, 2024 yılında da her alanda yükselmeye ve ülkemizin parlayan yıldızı olamaya devam edecektir. Her zaman bizlerle omuz omuza veren, gönül birlikteliği sağlayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. 2024’te başta Gazze olmak üzere tüm dünyada akan kanın durmasını ve ülkemizdeki terör belasının son bulmasını diliyorum. Ülkemizin bekası ve bölünmez bütünlüğü için şahadete yürüyen tüm kahramanlarımızı saygıyla ve minnetle anıyorum. Allah mekânlarını cennet eylesin. Bu duygularla tüm hemşehrilerime ve ülkemize barış ve kardeşlik duyguları içinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyor, 2024’ün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Allah’a emanet olun" ifadelerini kullandı.