Konya Büyükşehir Belediyesi, Ilgın, Doğanhisar, Altınekin, Akşehir, Seydişehir, Taşkent, Kadınhanı, Sarayönü, Cihanbeyli ilçeleri ile Meram Yatağan Mahallesi, Halkapınar Yassıkaya yolu ve civarlarında etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle gece boyunca yolları açık tutmak için mesai harcadı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu ilçelerde kar temizleme ve yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kış aylarının sorunsuz geçmesi ve vatandaşların rahat bir kış geçirmesi adına 31 ilçede 7/24 esasına göre hizmet verdiklerini belirtti.

Şehir merkezinde Selçuklu, Karatay ve Meram Belediyeleri ile koordineli şekilde hareket edildiğini ifade eden Başkan Altay, ilçelerde de acil müdahale ekipleriyle çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı. Başkan Altay, “Dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı dolayısıyla Ilgın, Doğanhisar, Altınekin, Akşehir, Seydişehir, Taşkent, Kadınhanı, Sarayönü, Cihanbeyli ilçelerimizle, Meram Yatağan Mahallesi, Halkapınar Yassıkaya yolu ve civarlarında gece boyunca yolları açık tutmak için çabalayan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezimiz (AKOM), Konya merkez ve 31 ilçemizde 1.374 personel ve 436 araçla yürütülen çalışmaları koordine ediyor ve canlı kameralar ile çalışmaların takibini anlık yapıyor. Hemşehrilerimize olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmalarını ve gelişmeleri ‘KonyaAkom’ üzerinden takip etmelerini öneriyorum” dedi.

Hava şartları dolayısıyla sürücülerden kış lastiği kullanmalarını, araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını isteyen Başkan Altay, 31 ilçedeki vatandaşların yoğun kar yağışı esnasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde Büyükşehir’in Acil Çağrı Merkezi’ne 444 55 42 nolu telefon numarasından ulaşabileceklerini de hatırlattı.