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Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 162 kilometre su şebekesi ve kanalizasyon şebekesi hattı yaptı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, merkez ve ilçelerde altyapı yatırımlarını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya genelinde sağlıklı, sürdürülebilir su ve kanalizasyon hizmeti sağlamak amacıyla yatırımları ara vermeden sürdürdüklerini belirterek, su ve kanalizasyon şebekelerinde kullanım ömrünü tamamlanmış hatları yenilediklerini ve şebekesi olmayan yerleşim yerlerine yeni su ve kanalizasyon şebekeleri oluşturduklarını ifade etti.

2023 yılında sağlıklı, sürdürülebilir su hizmetinin devamı için su şebekesi ıslahı ile su hattı olmayan yerleşim yerlerine yeni şebekeler yapmayı sürdürdüklerini dile getiren Başkan Altay, “Bu yıl şehrimiz genelinde 112 kilometre yeni su şebekesi ve şebeke ıslah çalışması yaptık. Son 5 yılda yaptığımız yeni su şebekesi ve ıslah çalışması 2 bin 367 kilometreye ulaştı. Yine bu süreçte; 342 ayrı noktada gerçekleştirdiğimiz sondaj çalışmalarıyla 300’den fazla yerleşim yerinin içme ve kullanma su ihtiyacını giderdik. Bu temin çalışmaları kapsamında 4 bin 664 litre/saniye debili su temin ettik” ifadelerini kullandı.

31 İLÇEDE 5 YILDA 910 KİLOMETRE KANALİZASYON ŞEBEKESİ YAPILDI

Konya genelinde kanalizasyon şebeke gerçekleşme oranının yüzde 99’a ulaştığını kaydeden Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün kanalizasyon şebekesinin etkin çalışması için akış debisi, nüfus faktörü gibi önemli kriterlere dikkat ettiğini vurguladı. Başkan Altay, “Bu çerçevede nüfusu fazla olan yerleşim yerlerinin tamamında; büyük mahalle ve ilçe merkezlerinde planlanan kanalizasyon şebekelerini tamamlıyoruz. 31 ilçemizde 2023 yılında farklı çap ve ebatlarda, dayanıklı ve uzun ömürlü muhtelif borular kullanılarak toplam 50 kilometre yeni kanalizasyon şebekesi ve ıslah çalışması yaptık. Son 5 yılda yapılan kanalizasyon şebekesi uzunluğu ise 910 kilometreye ulaştı” dedi.

5 YILDA KONYA-PARİS ARASI MESAFEYE DENK YENİ ŞEBEKE HATTI

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, son 5 yılda gerçekleştirdiği su ve kanalizasyon şebeke çalışmalarında 2 bin 367 kilometre su ve 910 kilometre kanalizasyon şebekesi olmak üzere toplamda 3 bin 165 kilometre yeni şebeke oluşturdu. Bu uzunluk neredeyse Konya-Paris arası mesafeye denk geliyor.