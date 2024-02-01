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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Akıllı Şehircilik” uygulamaları sonucunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Ulusal Akıllı Şehir Endeksi verilerine göre Konya; 2020, 2021 ve 2022’den sonra 2023’te de birinci sırada yer aldı.KONYA (İGFA) - Konya, Akıllı Şehirler Olgunluk Değerlendirme Modeli kapsamında yapılan anket çalışması sonucunda Ulusal Akıllı Şehir Endeksi'nde 4 yıldır birinciliğini koruyor.

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı’nın yayımladığı 2020-2023 Akıllı Şehirler Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı’na uyumlu yerli ve milli kaynaklar kullanılarak Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritasını Türkiye’de ilk defa Konya’daki tüm paydaşlarla birlikte hazırlayan Konya Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehircilik uygulamalarıyla Türkiye’ye ve dünyaya örnek oluyor.

Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında hazırlanan Akıllı Şehirler Olgunluk Değerlendirme Modelinin uygulanması ile şehirlerin Akıllı Şehircilik alanındaki kabiliyetleri değerlendirilip akıllı şehir olgunluk seviyeleri tespit edilerek, bu sonuçlar doğrultusunda Ulusal Akıllı Şehir Endeksi oluşturuldu.

Bu doğrultuda ulaşımdan çevreye, enerjiden sıfır atık konusuna, bilişim teknolojilerinden yönetişim gibi 20’den fazla alanda yapılan değerlendirmeler ile şehirlerin olgunluk seviyesi ölçülüyor ve böylece şehirler bu sonuçlara göre yapılması gereken faaliyetler ve alınması gereken tedbirlerle ilgili çalışmalar yapıyor.

Konya, yapılan değerlendirmeler sonucunda 2020, 2021 ve 2022’nin ardından 2023 yılında da birinci olmayı başardı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “sehirendeksi.gov.tr/endekspublic” sayfasında herkesin erişimine açık bir şekilde yayımlanan Ulusal Şehir Endeksi'nin zirvesine yerleşen Konya, akıllı şehir uygulamalarını ve teknolojilerini en etkin şekilde kullanan şehirler arasında model oldu.

Konya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yayımladığı Akıllı Şehir Başarılı Örnekler Portalı’nda da 132 Akıllı Şehir Uygulaması ile en çok başarılı örnek projeye imza atarak zirvede yer alıyor.