Yerli ve millî imkanlarla hayata geçirdikleri, şehirdeki tüm akıllı ulaşım sistemlerinin entegre edildiği "Dijital İkiz Teknolojisi Projesi" bilgilendirme toplantısında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Dijital İkiz Teknolojisi' ile Konya’yı akıllı şehircilikte lider konuma taşıyacaklarını söyledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm akıllı ulaşım sistemlerinin entegre edildiği, yerli ve millî “Dijital İkiz Teknolojisi Projesi” hakkında basın mensuplarıyla bilgilendirme toplantısı yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’da düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Altay, “Bir şehrin can damarı olan ulaşım, sadece yollar, kavşaklar ve toplu taşıma sistemlerinden ibaret değildir; aynı zamanda bir medeniyetin vizyonunu, insan hayatına verdiği değeri ve geleceğe dair iddiasını ortaya koyan en büyük göstergedir” dedi.

Başkan Altay, Konya Modeli Belediyecilik anlayışında sadece yollar inşa etmekle kalmadıklarını; akıllı, verimli ve çevreci ulaşım sistemleriyle şehri güçlü yarınlara taşıdıklarını belirterek, “Bu kapsamda ulaşımda öne çıkan projelerimizden biri akıllı ulaşım ve tüm akıllı ulaşım sistemlerini entegre ettiğimiz Dijital İkiz Teknolojisi projemizdir. Akıllı ulaşım sistemleri, modern şehirlerin daha verimli, sürdürülebilir ve çevre dostu bir şekilde yönetilmesi için hayati öneme sahiptir. Bu sistemler; trafik akışını düzenleyen, toplu taşıma hizmetlerini optimize eden, çevreye duyarlı ve kullanıcı odaklı çözümler sunan teknolojik altyapıları kapsamaktadır. Bu sistemlere, insanımızın hayatını kolaylaştırmayı ve Konya’yı geleceğe taşımayı amaçlayan bir piramit modeli olarak bakabiliriz. Piramitin her bir katmanı, birbirine entegre bir şekilde çalışarak şehrimizin ulaşım vizyonunu hayata geçiriyor” değerlendirmesinde bulundu.

SORUNLARA ANINDA ÇÖZÜM ÜRETİLEBİLECEK

Kriz veya afet durumlarında Dijital İkiz Teknolojisi’nin hızlı müdahale imkanı tanıyacağını ifade eden Başkan Altay, “Dijital İkiz Teknolojisi, ulaşım alanındaki sahip olduğumuz tüm akıllı sistemleri entegre olarak yöneten; gerçek zamanlı veri analizi ve karar alma süreçlerini yöneten teknolojimizdir. Kısaca bahsedecek olursak; Dijital İkiz Teknolojisi ile fiberoptik ve kablosuz iletişim altyapımızı, akıllı kavşaklarımızı, değişken mesaj sistemlerimizi, merkezi ve plaka tanıma tabanlı elektronik bariyerleri, Seyahat Süresi Tespit Sistemlerimizi, Konyakart, ATUS, Akıllı Durak ve Yolcu Bilgilendirme Sistemlerimiz ile Yolcu Sayım Sistemlerimizi yönetebiliyoruz. Bunun yanında Dijital İkiz Teknolojisi; şehrimizin ulaşım altyapısını dijital bir modelle yansıtarak mevcut sorunlara anında çözüm üretmemize ve geleceğe yönelik projeleri simüle etmemize olanak tanıyor. Kriz veya afet durumlarında hızlı müdahaleler sağlayarak şehrimizin ulaşım ağını her koşulda sürdürülebilir kılıyor. Burası çok önemli arkadaşlar; Hatay’da edindiğimiz tecrübelerden birisi de bu verilerinizi ne kadar dijitale aktarmış olur ve dijitalde kontrol edebilirseniz kriz anlarında şehirdeki olağanüstü olaylarda müdahale etme şansınız ve özellikle afet alanlarında ulaşımı sağlamanız mümkün olacaktır. Bu teknoloji bize onunla ilgili büyük bir kapı açıyor.” diye konuştu.

Başkan Altay, Konya’nın akıllı şehircilik çalışmalarıyla örnek gösterilen bir şehir olduğunu anımsattı.

Dijital İkiz Teknoloji ile bu sisteme entegre projelerle Konya’nın daha çevre dostu, verimli ve sürdürülebilir bir ulaşım ağına kavuşmuş olduğunu belirten Başkan Altay, "Hamdolsun tüm bu çalışmalarımızla şehrimizi akıllı şehircilik alanında lider konuma taşımış oluyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak, teknoloji ve yeniliklerle şehrimizi geleceğe hazırlamaya, hemşehrilerimize daha konforlu bir yaşam sunmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi akıllı şehir uygulamalarında Türkiye’de en önde gelen belediyeyiz. Bunu iddialı olarak söyleyebilirim. Hem bugüne kadar aldığımız ödüller hem de yapmış olduğumuz işler ortada. Zannediyorum Türkiye’de ilk kez bu kapsamda bir işi Konya Büyükşehir Belediyesi olarak başarmış oluyoruz. Şehrimizde yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmayı temenni ediyoruz. Yoğun emek sarf eden tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.