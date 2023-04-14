Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretleri kapsamında Akşehir’de esnafla ve vatandaşlarla buluşarak Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Kapalı Pazar Yeri’nin açılışını gerçekleştirdi.KONYA (İGFA)- Akşehir’e Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılan kapalı pazar yerinin açılışı AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın katılımıyla yapıldı.

Akşehir Kapalı Pazar Yeri’nin açılış programında konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve 6.350 metrekare alanda hizmet veren kapalı pazar alanının bugünkü değeriyle 21 milyon liraya mal olduğunu söyledi.

Akkaya, “Kapalı pazar yerimiz, çelik konstrüksiyon mimari olarak projelendirilmiştir. Bu hizmetin Akşehirlilere ve pazarcı esnafımıza hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay olmak üzere katkı veren herkese teşekkürlerimi arz ediyorum. Bundan sonra da inşallah aynı birlik ve beraberlik içerisinde Akşehir’imize yatırımlarımızı Büyükşehir Belediyemiz, Akşehir Belediyemiz ve bakanlıklarımızla devam ettireceğiz inşallah. Uğur Başkanımız Akşehir’e olan sevgisi, muhabbeti ve desteğiyle maddi ve manevi her zaman yanımızda oluyor. Allah ondan razı olsun” dedi.

BAŞKAN ALTAY AKŞEHİR’E YAPILAN YATIRIMLARI ANLATTI

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, göreve geldikleri günden itibaren “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla 42 bin kilometrekarelik alanın tamamına en iyi şekilde hizmet götürebilmek için gece gündüz demeden gayret ettiklerini ifade etti.

“Bugün ise kapalı Pazar yerinin resmi açılışını inşallah hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız” diyen Başkan Altay, “Bu güzel eser, güncel fiyatlarla 21 milyon liralık bir maliyetle Akşehir’imize kazandırılmış oldu. Akşehir Kapalı Pazar Yerimizin tüm hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu işleri yaparken en büyük destekçimiz, kıymetli Milletvekilimiz Orhan Erdem Bey. Hem devlet adamlığıyla, hem nezaketiyle, hem abiliğiyle hepimize bu işlerde mihmandarlık ediyor. Ben kendisine yeni döneminde hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah Belediye Başkanımız, Milletvekilimiz, İlçe Başkanımızla hem Akşehir’de, hem bölgemizdeki hizmetleri birlikte yürütmeye devam edeceğiz. Birlikte yol yürümeye devam edeceğiz inşallah” diye konuştu.

“AKŞEHİR HER ŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK”

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de şunları söyledi: “Hayal bile edemeyeceğimiz büyük eserler AK Parti döneminde Cumhurbaşkanımız sayesinde, onun liderliğinde ulaştı. Ülkemizde olduğu gibi ilçemizde, Konya’mızda da büyük yatırımlar aldık. Akşehirliler bu imkanlardan elimizden geldiği kadar yararlandı. Gıda Organize Sanayi Bölgemizin izinleri çıktı. Hastanemizi yeni yapmıştık, yetmiyor. Şimdi 150 yatak ilavesi ihalesi yapıldı. Yine, Akşehir Adliyesi’ni Akşehir’e yakışır bir şekilde yakın noktadaki yerine onun da ihalesi yapılmak üzere. Önümüzde yine yapacaklarımız var. İçinizden bir kardeşiniz olarak emrinizde, hizmetinizdeyiz" dedi.

AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Tığlıoğlu ve AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu’nun da katıldığı açılış programında yapılan duayla Akşehir Kapalı Pazar Yeri’nin açılışı gerçekleşti. Açılışın ardından Başkan Altay ve protokol tezgahları gezerek pazarcı esnafına hayırlı işler temennisinde bulundu.

Daha sonra AK Parti Akşehir İlçe Teşkilatı’nı ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe merkezinde de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Devamında Akşehir Belediyesi tarafından açılan Dönemeç Kitap Kafe’yi ziyaret eden Erdem ve Başkan Altay, Akşehir Kadın Kooperatifi tarafından 2022 yılında kurulan Meyve Kurutma Tesisi’nde incelemelerde bulunarak Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’yı ziyaret etti.