Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin tarihi dokusunu yeniden canlandırmak amacıyla düzenlenen “Konya Alaaddin Tepesi 2. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Mimari Fikir Projesi Yarışması”nda ödüller sahiplerini buldu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür ve Sanat’ta düzenlenen programda konuşan Jüri Başkanı Cafer Bozkurt, yarışmayla yeni bir proje elde edilmek istendiğini ve bununla ilgili kapsamlı jüri çalışması başlandığını belirterek, "Bu çalışma sırasında bunun bir tek kalıntıyı korumak değil; bu tepenin, tümülüsün korunmasıyla ilgili bir bütüncül çalışmanın daha doğru olduğu anlaşıldı. O yüzden çalışmayı biz iki etaplı programladık ve bunun sonucunda 47 proje geldi. Bu 47 projeyi değerlendirdik, içinden 7 tanesini ikinci aşamaya seçtik" dedi.

“ALAADDİN TEPESİ KONYALILAR İÇİN SADECE TEPE DEĞİL”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, Alaaddin Tepesi’nin Konyalılar için sadece bir tepeden ibaret olmadığını belirterek, Alaaddin Tepesi’nin hem tarihsel bir anlam taşıdığını hem de şehirde neredeyse herkesin hatıralarının bulunduğu bir mekan olduğunu söyledi.

Alaaddin Tepesi’nin tarihi olarak Selçuklu sultanlarının metfun bulunduğu ve Selçukluların en önemli eserlerinden Alaaddin Camisi’nin bulunduğu önemli bir alan olduğunu ifade eden Başkan Altay, düzenledikleri yarışmayla ortak akıl oluşturmaya çalıştıklarını; mesleğinde öne çıkmış insanların emek verdiği bir sonuç oluştuğunu ifade etti.

“KONYA’MIZ İÇİN GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPACAĞIMIZI ÜMİT EDİYORUM”

Yarışma konusunun zorluğuna dikkat çeken Başkan Altay, “Elimizde bulunan malzeme kerpiç. Bulunduğu yer tarihi bir alan. Dolayısıyla çok zor bir karardı. Ama jürimiz buna çok büyük emek vererek, en güzelini seçme konusunda çok büyük gayret sarf etti. Ben jüri başkanımız Cafer Bozkurt, jüri üyelerimiz Nevzat Sayın, Armağan Güleç Korumaz, Ömer Dabanlı, Nevzat Çevik, Muharrem Çeken ve Mehmet Uysal’a şükranlarımı sunuyorum. Başından itibaren bize çok büyük destek veren İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın Coşkun Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum. Yine Konya Çevre Şehircilik İl Müdürümüz Hülya hanıma, Dicle Aydın ve Yaşar Erdemir hocamıza ve müze uzmanımız Mehmet Ali Çelebi beye, çalışma arkadaşlarıma ve emek veren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah en güzeli seçilecek ve en güzel uygulamayla Konya’mız için güzel bir başlangıç yapacağımızı ümit ediyorum” diye konuştu.

Dereceye girenlere protokol tarafından ödüllerin verildiği ödül töreninin ardından jüri üyelerinin ve akademisyenlerin katılımıyla yarışmanın kolokyumu yapıldı.

Programa; AK Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Konya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hülya Şevik, Konya Mimarlar Odası Önceki Başkanı Armağan Güleç Korumaz, jüri üyeleri, mimarlar, öğrenciler ve davetliler katıldı.

