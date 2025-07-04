Konya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa’nın kentsel hareketlilik alanındaki en büyük inovasyon topluluğu olan EIT Urban Mobility ile olan iş birliğini güçlendirmeye devam ediyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa’daki ulaşım vizyonuna katkı sunan projelerle hem Türkiye’yi temsil ediyor hem de geleceğin şehirlerine öncülük ediyor.

TÜBİTAK’ın Ağlara Üyelik Desteği ile 2023 yılında EIT Urban Mobility’nin (EIT UM) “Lider Şehirler” programına dâhil olan Konya, 2024 ve 2025 yıllarında da bu stratejik üyeliğini sürdürüyor.

EIT UM üyeliği sayesinde Konya, Avrupa çapında sürdürülebilir ulaşım çözümleri geliştiren şehirler arasında yer alarak bu alandaki uygulamalarını uluslararası arenada tanıtma fırsatı buluyor.

“SAFELY PROJESİ, SAVUNMASIZ YOL KULLANICILARI İÇİN TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYOR”

Bu kapsamda, Berlin Teknik Üniversitesi liderliğinde Konya Büyükşehir Belediyesi, Parabol Firması ve Kanton Saraybosna Trafik Bakanlığı ortaklığında yürütülen ve EIT UM Targeted Open Call 2025 çağrısı ile desteklenmeye hak kazanan SAFELY Projesi, savunmasız yol kullanıcıları için akıllı veri analizleriyle trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Söz konusu proje kapsamında savunmasız yol kullanıcılarının en çok kazaya karıştığı 2 pilot alan belirleniyor. Devamında trafik güvenliğini artırmak ve kaza sayısını en aza indirmek amacıyla bu kavşak ve yollarda fiziki düzenlemeler, yatay ve düşey işaretlemeler, sinyal düzenlemeleri yapılması planlanıyor.

Projenin uluslararası tanıtımı ve görünürlüğünün artırılması amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, iki önemli etkinlikte yer aldı; Almanya’nın Hamburg kentinde gerçekleştirilen UITP SUMMIT 2025’te Konya, dünyanın dört bir yanından gelen ulaşım profesyonellerine SAFELY Projesi ve şehrin sürdürülebilir ulaşım politikalarını tanıttı. EIT Urban Mobility ve Hamburg Belediyesi ile toplantılar gerçekleştirildi.

Ayrıca Berlin Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Türkiye, Almanya, Bosna Hersek, Brezilya, Filipinler, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Kamerun, Portekiz ve Senegal’den tecrübe paylaşımlarının yapıldığı proje odaklı eğitim programında SAFELY’nin teknik detayları ele alındı, iyi uygulama örnekleri paylaşıldı.

Konya heyeti, bu prestijli etkinliklerde hem SAFELY Projesi’ni hem de Konya’nın bisiklet altyapısı, akıllı ulaşım uygulamaları, ve toplu taşıma yatırımları gibi yenilikçi projelerini aktararak, şehrin vizyonunu uluslararası paydaşlarla buluşturdu.

Elde edilen bilgi ve deneyimlerin yerel politikalara aktarılmasıyla birlikte Konya, sürdürülebilir ulaşım ve trafik güvenliği alanında örnek bir şehir olma yolunda ilerlemeye devam ediyor.