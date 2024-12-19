Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek ve programlara katılmak üzere Konya'ya geldi.KONYA (İGFA) -Bir dizi programlara katılmak üzere Konya’ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Vali İbrahim Akın’ı makamında ziyaret etti.

Konya'da gerçekleştirilen çalışmalar ve projeler hakkında Bakan Kurum’a bilgi sunumunda bulunan Vali İbrahim Akın, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkür etti.

Bakan Kurum’a Konya Valiliği ziyaretinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya protokolü eşlik etti.

Konya’nın Türkiye’nin sürdürülebilir şehircilik hedeflerine önemli katkı sağladığını belirten Bakan Kurum daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Bakan Kurum, Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi’ni de inceleyerek Başkan Altay’dan merkez hakkında bilgi aldı.