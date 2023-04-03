Konya Büyükşehir Belediyesi, lise son sınıf öğrencilerinin üniversite sınavına hazırlık sürecine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Dijital Eğitim Platformu’nda başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Dijital Eğitim Platformuyla üniversiteye hazırlanan örgün ve açık lise öğrencilerine destek olmayı sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da üniversite sınavına girecek öğrencilerin faydalandığı Dijital Eğitim Platformu’nun öğrencilerin güncel soru ve kaynaklara ulaşımını kolaylaştırdığını ifade ederek, örgün eğitimde 23 bin lise son sınıf öğrencisi ve açık lisede okuyan 1.500 öğrencinin sistemden faydalandığını belirtti.

Sistem üzerinden en az 1.000 soru çözüp 500 ve üzeri doğrusu olanlar içerisinden 10 günde bir yapılan çekilişle öğrencilere tablet armağan ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “Gençlerimizin daha güçlü yarınlara hazırlanmaları için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu doğrultuda daha önce verdiğimiz nakdi desteğin ardından geçtiğimiz Aralık ayında hayata geçirdiğimiz Dijital Eğitim Platformuyla öğrencilerimize üniversite sınavına hazırlık konusunda katkı sağlamayı arzu ediyoruz. Platform üzerinden soru çözüp başarılı olan ve 10 gün ara ile yapılan çekiliş sonucunda tablet kazanan öğrencilerimiz hediyelerini aldılar. Kendilerini tebrik ediyor, eğitim hayatları boyunca aynı başarıyı sürdürmelerini diliyorum” dedi.

DİJİTAL EĞİTİM PLATFORMU

Dijital olmasından dolayı çevre dostu olan Dijital Eğitim Platformu, 18 farklı yayınevi, 921 kitap, 350 bini aşkın soru ve çözüm videosu ile birlikte; canlı dershane, haftada 23 saat ders, dinamik çalışma programı, anlık başarı seviyesi takibi, kullanıcıya özel zorlukta sorular, telefondan, tabletten, webten, akıllı tahtadan kullanma imkanı, eş zamanlı soru soran eğlenceli düellolar, Türkiye geneli denemeler ve sürpriz hediyeler bulunuyor. Sınav tarihine kadar Büyükşehir Belediyemiz tarafından dağıtılan aktivasyon kodları ile sisteme dahil olan öğrenciler gerekli şartları yerine getirmeleri durumunda her 10 günde bir çekilişle Ipad Air kazanıyor.