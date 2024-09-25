Konya Büyükşehir Belediyesi, Beyşehir İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni son teknolojiye uygun hale getirdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, Beyşehir İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde yürütülen revizyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Tesisin son durumuyla ilgili bilgi veren Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, “Beyşehir İçme Suyu Arıtma Tesisleri’nin revizyon işini tamamlamış vaziyetteyiz. Şu anda asfalt döküm işleri devam ediyor. Önümüzdeki günlerde arıtma tesisini komple tamamlamış olacağız. Beyşehir Gölü’nden temin ettiğimiz suyun daha kaliteli bir hale gelmesi için bu revizyonu yapma mecburiyeti hasıl olmuştu. Tesisi hiçbir şekilde durdurmadan; kademelendirerek, devreden çıkarmadan, Beyşehir’in içme suyunu sıkıntıya sokmadan bir revizyon gerçekleştirmiş olduk. Dolayısıyla şu an itibariyle hem filtrasyonların hem nozulların değiştirilmesinde, teknik, mekanik ekipmanlar, SCADA gibi teknik içerikli işlerin tamamını yeniden ele aldık. Son teknolojiyle arıtma tesislerini yeniden ayağa kaldırmış olduk” dedi.

KİŞİ BAŞI 230 LİTRE/SANİYE SU ARITILIYOR

Tesisin revizyonuyla birlikte içme suyu kalitesinde önemli bir artışın söz konusu olduğuna işaret eden Demir, söz konusu tesis revizyonu için toplam 156 milyon lira harcandığını ifade etti. 19 bin metreküp/gün kapasiteli olarak revize edilen tesiste kişi başı günlük 230 litre/saniye suyun arıtıldığını belirten Demir, “Arıtılan bu su miktarı zaten hem Beyşehir ilçemizin hem de civarındaki küçük yerleşim yerlerinin içme suyunu rahatlıkla karşılayabilmektedir. Küresel iklim değişikliğinin etkilerini biliyor herkes. Dolayısıyla kurak geçen dönemlerde Beyşehir Gölü bizim için önemli bir kaynak haline gelmiş oldu. Bu kaynağı iyileştirerek vatandaşımızın hizmetine sunmak da bizim en öncelikli görevlerimizden. İnşallah tesisi uzman ekiplerimizle birlikte daha kaliteli, daha rahat, daha rantabl bir şekilde işletmeyi hedefliyoruz. Arıtma tesisimizin Beyşehir’imize, Konya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.