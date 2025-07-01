Konya Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara yönelik faaliyetleri arasında yer alan Bilgehanelerde “Yaz Etkinlikleri” 20 şubede 7 bin öğrenciyle başladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocukların zengin içeriklerle eğlenerek öğrenecekleri, keyifli bir yaz tatili geçirmesi için Bilgehanelerdeki etkinlerin çok faydalı olacağını belirtti.

Merkez ilçeler dahil 10 ilçede toplam 20 şubesiyle hizmet veren Bilgehanelerin 7 bin öğrenciyle yaz dönemi eğitimlerine başladığını aktaran Başkan Altay, “4. Sınıftan 8. Sınıfa kadar olan öğrencilerimize özel olarak hazırlanan bu programda milli ve manevi eğitimler, sportif-kültürel atölyeler ağırlıklı olarak bir arada sunuluyor. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Güzel ve verimli bir yaz tatili geçirmelerini diliyorum” ifadelerini kullandı.

ETKİNLİKLER 15 AĞUSTOS’A KADAR SÜRECEK

Bilgehanelerin yaz etkinliklerinde milli ve manevi eğitimler kapsamında Kur’an-ı Kerim, siyer, ilmihal, vakt-i muhabbet atölyeleri gibi içerikler yer alıyor. Bu programların yanı sıra LGS öğrencileri için ders destek programı ve hafız adaylığına hazırlanan öğrenciler için Hafızlık Hazırlık ve Hafızlık Ezber Destek programları da bunuluyor.

Yaz etkinliklerine başlayan öğrenciler, Bilgehanede bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Bilgehane Yaz Etkinlikleri 15 Ağustos’a kadar sürecek.

Öte yandan bu yaz döneminde Beyhekim Bilgehane de hizmet vermeye başladı. Beyhekim Mahallesi'nde açılan yeni Bilgehane, kısa sürede çok sayıda öğrencinin başvurusunu aldı.