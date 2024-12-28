Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneler tarafından düzenlenen “Dijital Dünyada Müslüman Genç” söyleşisinde Genç Enderun Kurucusu ve sosyal medya içerik üreticisi Sertaç Güngör öğrencilerle buluştu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneler tarafından “Dijital Dünyada Müslüman Olmak” başlıklı söyleşi düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşi öncesi öğrencilere ve ailelerine hitap etti.

Söyleşiye gösterilen yoğun ilgi ve öğrencilerin sevgi dolu karşılaması dolayısıyla çok mutlu olduğunu ifade eden Başkan Altay, “Hem bu salonda hem de diğer salonda bizleri izleyen değerli çocuklarımıza ve ailelerine selam ediyorum. Sizin bu yoğun katılımınız bizi cesaretlendiriyor. Demek ki Konya’mızın daha büyük salonlara ihtiyacı var” dedi.

“BU ÇABANIN TEMELİ, SİZLERİN BİZE OLAN GÜVENİ”

Başkan Altay, program kapsamında gençlerin ve çocukların dijital dünya konusunda bilgilendirilmesinin amaçlandığını belirterek, “Bilgehaneler Konya’nın sınırlarını aşan bir üne sahip oldu. Hem ilçelerimizde hem merkezde şu anda 25 Bilgehanemizde 100 binden fazla çocuğumuzla çeşitli programlar düzenledik. İnşallah sayılarını artırmak, eksik ilçelerimizde yeni Bilgehaneler açmak için çaba sarf ediyoruz ama bu çabanın temeli, sizlerin bize olan güveni. Hem değerli ailelere hem çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Sizlerin bu ilgisi olduğu sürece daha çok çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

ÇOCUKLARIN OYNADIĞI OYUNLARA DİKKATİ ÇEKTİ

Genç Enderun Kurucusu ve sosyal medya içerik üreticisi Sertaç Güngör, gerçekleştirdiği “Dijital Dünyada Müslüman Genç” söyleşisinde çocukların en çok oynadığı bazı oyunlar hakkında konuştu.

Bazı oyunların göründüğü gibi masum olmadığını, Gazze’de kadınları, çocukları ve masum insanları öldüren İsrail’i desteklediğini belirtti. Ailelere ve çocuklara çağrıda bulunan Güngör, çocuk katillerini savunan oyunlardan ve içeriklerden uzak durulması gerektiğini vurguladı.