Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Konya Bilim Merkezi Bilim Tırı, öğrencilere bilim sevgisi aşılamaya devam ediyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bilgi ve teknolojiyi eğlenceli hale getirerek çocukların bilimle tanışmasını sağlamak amacıyla hizmet veren Bilim Tırı’nın Konya’nın dört bir yanındaki öğrencilere ulaşmaya devam ettiğini söyledi.

“TEKNOFEST GENÇLİĞİNE YENİ YÜZLER KAZANDIRIYORUZ”

Çocukların Bilim Tırı ile bilim ve teknolojinin etkileyici dünyasını keşfetme fırsatı bulduklarını belirten Başkan Altay, “TEKNOFEST gençliğine yeni yüzler kazandırıyoruz. Yaz döneminde öğrencilerimizde bilim ve teknoloji farkındalığı için çalışan Bilim Tırımız, Temmuz ve Ağustos aylarında 31 ilçemizde hizmet veren Kur’an kurslarımız başta olmak üzere yaz spor etkinlikleri, ASTROFEST ve günübirlik kamplara giderek yaklaşık 17 bin öğrenciyle buluştu. Evlatlarımızın bilime ve teknolojiye olan heyecanlarını görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Bilim Tırımız önümüzdeki süreçte de çocuklarımıza kapılarını aralayarak onlara bilimi sevdirmeye devam edecek” ifadelerine yer verdi.

Bilim Tırı’nı ziyaret eden öğrenciler; anatomik modellerle vücudumuz, robotlar ile robotik kodlama, gezegenler ile evrenimiz, dinazor t-rex, vandegraf jeneratörü, denge kuşu, hiperbolik delik, el bataryası, sterling, motor, desibel ölçer, hanoi kuleleri ile fizik kuralları, zeka oyunları, el-göz-beyin koordinasyonu ve VR gözlükten oluşan çeşitli bilim alanlarında bilgi sahibi oluyor.

Bilim Tırı, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteriyor.