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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin Bozkır’a kazandırdığı otogar ve itfaiye merkezini inceleyerek pazar esnafını ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bozkır’da yatırım incelemesinde bulunarak esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Altay ilk olarak; AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Mehmet Sümer ve AK Parti Bozkır İlçe Başkanı Kadir Güven ile birlikte Bozkır’da kurulan pazar alanını ziyaret ederek pazar esnafına hayırlı işler diledi.

Ardından Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Bozkır Otogar binasında ve Bozkır İtfaiye Merkezi’nde de incelemelerde bulunan Başkan Altay, burada yaptığı açıklamada bütün ilçelerde olduğu gibi Bozkır’da da eksikleri tamamlamak için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Aynı ihale içerisinde yaptıkları Bozkır Otogarı ve İtfaiye Merkezi binalarının tamamlandığını kaydeden Başkan Altay, “Bu hizmetlerle hem vatandaşlarımız daha konforlu bir şekilde otogardan faydalanacak hem de mevcutta şehir içinde trafiğe engel olan, bekleme salonu olmayan yerden daha modern bir alana kavuşmuş olacaklar. İtfaiye merkezimiz de; özellikle kış aylarında itfaiye araçlarımızı dondan etkilenmemesi için boşaltıp itfaiyenin yangın anında tekrar doldurması için bir süre kaybımız oluyordu. Ayrıca itfaiyeci arkadaşlarımız da 24 saat esasına göre çalıştıkları için çeşitli sosyal imkanlardan mahrumlardı. Bu itfaiye binamızla birlikte Bozkır’ımızın bu eksiğini de tamamlamış oluyoruz. İnşaatlarımız tamamlandı. İnşallah bir an önce çevre düzenini de tamamlayarak bahar aylarından önce hizmete açmayı planlıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bozkır’ımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.