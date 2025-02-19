Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı, Antalya’da düzenlenen uluslararası yarışlarda büyük başarı elde etti. Sezona fırtına gibi başlayan sarı-siyahlı pedallar, 8 gün arayla gerçekleştirilen üç farklı yarışta 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı sporcuları uluslararası müsabakalarda adından söz ettirmeye devam ediyor. Organizasyon kapsamında sarı-siyahlılar 8 gün arayla gerçekleştirilen üç farklı yarışta 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.

GRAND PRİX ASPENDOS UCI 1.2’DE GÜMÜŞ MADALYA

UCI faaliyet programında yer alan ve 6 farklı ülkeden 66 sporcunun katıldığı 130 kilometrelik Grand Prix Aspendos UCI 1.2 yarışında Samet Bulut, müthiş bir performans sergileyerek ikinci sırada yer aldı ve gümüş madalya kazandı.

INTERNATİONAL CLEOPATRA BEACH CRİTERİUM’DA ZİRVE RAMAZAN YILMAZ’IN

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen ve 5 ülkeden 82 sporcunun katıldığı 42.5 kilometrelik International Cleopatra Beach Criterium yarışında da Ramazan Yılmaz harika bir takım çalışmasıyla 25 puan toplayarak altın madalya kazandı.

TOUR OF PEDALİA’DA BÜYÜKŞEHİR FIRTINASI

Antalya’da 3 gün süren Tour of Pedalia yarışında ise Konya Büyükşehir Belediyesporlu sporcular bireysel genel klasmanda birinci ve ikinci olarak kürsüye çıkarken, 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla organizasyonu tamamladı.

Turun ilk gününde Burak Abay birinciliği elde ederken, Samet Bulut ikinci oldu. İkinci gün yine Burak Abay’ın liderliğiyle tamamlandı. Son etapta 25 kilometrelik kriteryum yarışında üçüncü olan Burak Abay, genel klasmanda ilk sırada yer alırken Samet Bulut ise ikinci olarak gümüş madalya aldı.