Konya Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Erkekler Federasyon Kupası’nda MKE Ankaragücü’nü mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Trabzonspor ile karşılaşan sarı-siyahlılar nefes kesen maçı 89-86’lık skorla kazanarak finalde Esenler Erokspor’un rakibi oldu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Erkekler Federasyon Kupası’nda finale yükseldi. Federasyon Kupası’nda MKE Ankaragücü’nü mağlup ederek yarı finale yükselen Konya Büyükşehir Belediyespor yarı finalde de Trabzonspor ile karşılaştı.

Sarı-siyahlılar Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan, normal süresi 81-81 tamamlanan maçı uzatma sonunda 89-86 kazanarak, finale yükseldi. İlk periyodu 21-14 önde tamamlayan Büyükşehir, ikinci çeyrekte de iyi bir oyun sergiledi ve soyunma odasına rahat girdi.

Konya Büyükşehir Belediyespor, 3.periyotta Trabzonspor’a göre daha az sayı kaydetmesine rağmen periyodu 60-59 skorla önde tamamladı. Son periyotta iki takımda büyük mücadele ortaya koydu. 81-81’lik skorla uzatmaya giden karşılaşmayı Volkan Ertetik ve talebeleri 89-86’lık skorla kazanmayı başardı.

Büyükşehir’in finaldeki rakibi Harem Spor'u 75-50’lik skorla mağlup eden Esenler Erokspor oldu.

Türkiye Sigorta Erkekler Federasyon Kupası'nda şampiyonun belli olacağı final maçı 18 Ocak Cumartesi günü saat 17.00’de Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak ve TRT Spor Yıldız’dan naklen yayınlanacak.