Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Konya Sıfır Atık Bilgi Sistemi, Uluslararası Akıllı Şehir Platformu’nda "Ayın Uygulaması" seçildi. Uygulama ile Sıfır Atık konseptinin şehir genelinde yaygınlaştırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi amaçlanıyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete sunduğu Konya Sıfır Atık Bilgi Sistemi (KOSABS) Uluslararası Akıllı Şehir Platformunda "Ayın Uygulaması" seçildi.

Çevre, enerji, sıfır atık ve sürdürülebilirlik konularında örnek çalışmalar yürüten Konya Büyükşehir Belediyesi, KOSABS uygulamasıyla önemli bir başarıya daha imza attı. Sıfır Atık yaklaşımının uygulanması konusunda tasarlanan KOSABS, Ağustos 2023'te Akıllı Şehirler alanında tüm dünya tarafından takip edilen Bable Smart Cities Platformu tarafından "Ayın Uygulaması" (use case) seçildi. KOSABS, Sıfır Atık konseptini şehir genelinde yaygınlaştırmak ve çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmek için tasarlanmış bir uygulama olarak dikkat çekiyor. Şehrin her bir ilçesinde geri dönüşümlü atıkların etkili bir şekilde yönetilmesine katkı sağlayan uygulama sayesinde kaynağında ayrı toplanan geri dönüştürülebilir atıkların miktarı noktasal olarak kayıt altına alınıyor, izleme ve raporlaması yapılıyor.

sifiratik.konya.bel.tr adresi üzerinden herkesin erişimine açık olan uygulama, atık verilerini kaynağında ayrı toplayarak analiz ediyor, böylece atık yönetimini optimize etmeye ve çevresel kirliliği en aza indirmeye yardımcı oluyor. Toplanan veriler, yoğunluk haritaları oluşturmak için kullanılarak iyileştirilebilir bölgeleri tespit etmek ve gerekli eğitim ve ekipman desteği sağlamak için değerli bilgiler üretiyor. Yine sistemdeki veriler kullanılarak atıkların geri dönüşüme gönderilmesi ile ne kadar sera gazı emisyonunun önlendiği, enerji tasarrufu sağlandığı, ne kadar ağaç kurtarıldığı gibi hesaplamalar otomatik yapılarak sıfır atığın iklim değişikliği üzerindeki kazanımları ortaya çıkarılıyor. Aynı zamanda Sıfır Atık prensiplerini ve doğru atık ayrıştırma kültürünü de teşvik eden KOSABS, vatandaşların sorumluluklarını artırmasına ve şehirlerinin daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemesine yardımcı oluyor.

KOSABS'ın başarısı, Sıfır Atık Yönetim Stratejilerini geliştirmeye yönelik bir model oluşturmak isteyen diğer şehirler için de ilham kaynağı oluyor. Bu nedenle, KOSABS'ın "Ayın Uygulaması" olarak seçilmesi, sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ve Sıfır Atık konusunda diğer şehirler için bir örnek teşkil ediyor. Konya Büyükşehir’in uygulamasının örnek gösterilmesi, Konya'nın iklim değişikliği ve Sıfır Atık konusundaki sorumluluğunu taşıdığını ve gelecek nesillere daha temiz bir şehir bırakma kararlılığını da vurguluyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, KOSABS'ın sürekli gelişimini ve çevre dostu atık yönetimi uygulamalarını daha da ileri taşıma konusundaki kararlılığını sürdürmeye devam ediyor.

Konya, Sıfır Atık konseptini şehir genelinde yaygınlaştırma ve çevresel sürdürülebilirliği teşvik etme amacıyla tasarlanan KOSABS’ın yanı sıra bu alandaki başarılı uygulamaları ile örnek akıllı şehir olmaya devam ediyor.