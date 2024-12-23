Konya Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 17. hafta maçında kendi saha ve seyircisi önünde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u son ana kadar çekişmeli geçen maçın sonunda 102-99 mağlup etti. Puanını 27’ye çıkaran sarı siyahı takım, Pazar günü Fenerbahçe Koleji Novotel’i konuk edecek.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nin (TBL) 17. haftasında konuk ettiği Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek iç sahada galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan zorlu mücadeleye rüzgâr gibi başlayan sarı-siyahlı takım ilk periyodu 36-17, ikinci periyodu da 63-47'lik skorla önde kapattı.

Üçüncü periyotta Balıkesir temsilcisi farkı 6 sayıya kadar düşürerek maça ortak olmaya çalıştı: 82-76. Karşılıklı atışlarla heyecan dolu anlara sahne olan maçın final periyodunda da üstünlüğünü korumayı başaran Volkan Ertetik ve ekibi, son saniyelere kadar nefes kesen maçı 102-99 kazanmayı bildi.

Bu sonuçla ligdeki 10.galibiyetini alan Konya Büyükşehir Belediyespor, 17.hafta sonunda puanını 27'ye çıkardı.

4 OYUNCU ÇİFT HANELERE ULAŞTI

Kritik galibiyette 4 oyuncu çift haneli rakama ulaşarak takımın skor yükünü paylaştı. 32 sayı, 10 ribaund, 4 asistle Khalid Lethaniel Thomas double double yaparken; 28 sayı, 7 asist kaydeden Nuwriyl Elijah Williams ve rakip potaya 20 sayı bırakan Muhammet Engin Kalkan skora katkı sağladı. 15 sayı, 8 asist, 5 ribauntluk performans ortaya koyan Oğulcan Baykan da diğer öne çıkan isim olarak dikkat çekti.

Konya Büyükşehir Belediyespor, 18.haftada karşılaşmasında Fenerbahçe Koleji Novotel'i ağırlayacak. 29 Aralık Pazar günü oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak.