Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nde Konya’yı temsil eden Konya Büyükşehir Belediyespor, ligin ikinci haftasında iç sahada oynadığı ilk müsabakada Çağdaş Bodrumspor’u 93-84 mağlup etti.

KONYA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nde (TBL) mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, ilk iç saha maçını kazanarak taraftarının yüzünü güldürdü.

Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’nda taraftarların desteğini arkasına alan sarı-siyahlılar, karşılaşma boyunca güzel bir oyun ortaya koydu. Karşılaşmanın ilk periyodunu 27-20 önde tamamlayan Konya temsilcisi, ikinci periyotta da rakibine üstünlüğünü kabul ettirerek devre arasına 53-34 önde girdi. 3’ncü periyot sonunda 74-54’le aradaki farkı artıran Büyükşehir Belediyespor karşılaşmayı da 93-84 kazandı.

Khalid Thomas, 30 sayı, 11 ribaunt ve 7 asistle karşılaşmaya damgasını vurdu. Nuwriyl Elijah William ise 20 sayı, 4 ribaunt ve 6 asistle galibiyette pay sahibi olurken; Oğulcan Baykan 11, Metehan 8, Barış 6, Alp-Koralp 5’er, Ahmet Can 4, Emre-Furkan da 2’şer sayı kaydetti.

Konya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 3’ncü hafta maçında deplasmanda Tekirdağ temsilcisi Kapaklıspor ile karşılaşacak. 28 Eylül Pazar günü Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Spor Salonu’nda oynanacak maçın başlama saati 14.00.