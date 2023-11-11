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Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 11 Kasım “Milli Ağaçlandırma Günü” kapsamında düzenlediği program için bir araya gelen Konyalı bisikletseverler, özel bisiklet römorkları ile taşıdıkları fidanları toprakla buluşturarak geleceğe nefes oldu.KONYA (İGFA) - Tarihi Meram Köprüsü önünde program için toplanan bisikletseverler, fidanları Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Tatlı Su Kaynakları Havza Ağaçlandırma Sahası’na kadar taşıdı. Renkli görüntülere sahne olan programda fidanları taşımak için özel bisiklet römorkları da kullanıldı.

KOSKİ Tatlı Su Kaynakları Havza Ağaçlandırma Sahası’na ulaşan Konyalı bisikletseverler bisikletlerine yükledikleri fidanları toprakla buluşturdu. Fidan dikme programı, fidanların özenle dikilip sulanmasıyla sona erdi.

“GELECEĞE NEFES” HAREKETİNE KATKI SAĞLAYAN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Programa ailesiyle katılan bir bisikletsever, bisiklet sürmek ve fidan dikmenin bir arada olduğu programı çok beğendiklerini belirterek, “Geleceğe Nefes” etkinliği için Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Fidan dikmenin önemine dikkati çeken bir diğer bisikletsever de emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Elimizden geldiği kadar fırsat bulduğumuzda ağaç dikmeliyiz. Ağaç, bir ülke, bir şehir, bir memleket için çok kıymetli. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay’a destekleri için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İlk kez fidan diken küçük bir bisikletsever de fidanları babasıyla birlikte bisikletlerine yükledikten sonra yola çıktıklarını, alana ulaştıktan sonra fidanları dikip can sularını verdiklerini ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.