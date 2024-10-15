Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte şehir genelinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan kadın çiftçiler, “Dünya Kadın Çiftçiler Günü”nde Konya merkezde bir araya geldi. Büyükşehir Taş Bina’da Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ile görüşen kadın çiftçiler şehir gezisine katılarak keyifli bir gün geçirdi.

KONYA (İGFA) - “Dünya Kadın Çiftçiler Günü” dolayısıyla Konya genelinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan kadın çiftçiler, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliklere katıldı.

İlçelerden gelen kadın çiftçiler ilk olarak Büyükşehir Taş Bina’yı ziyaret ederek burada Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ile bir araya geldi.

“Dünya Kadın Çiftçiler Günü”nün hayırlı olmasını dileyen Uzbaş, Konya’nın geçmişten itibaren tarımın başkenti konumunda olduğunu anımsatarak, “Konya Büyükşehir Belediyesi olarak kadın kooperatiflerin kurulması ve gelişmesi konusuna destek oluyoruz. Tarımda birçok konuda verdiğimiz destekle kadın çiftçilerimizin yanında olmaya gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

KADIN ÇİFTÇİLER KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR ETTİ

Kadın çiftçiler de bu anlamlı günde Konya’da olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, tarıma ve hayvancılığa verdiği destekten dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ettiler.

Görüşmenin ardından kadın çiftçiler Taş Bina içerisinde yer alan Konya Dijital Tanıtım Merkezi’ni gezdi. Kadın çiftçiler, Konya şehir turuna katılarak Tropikal Kelebekler Vadisi’ni de gezerek keyifli bir gün geçirdi.